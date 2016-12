n-tv 18:10 bis 18:35 Magazin Auslandsreport Irak - Kinder mit Sprengstoff, wie der IS minderjährige Attentäter rekrutiert / Nigeria - zur Flucht gezwungen, wenn junge Frauen gegen ihren Willen nach Europa müssen / Israel - Weihnachten im Heiligen Land, wie die Menschen hier heute feiern / Polen - ein Leben für die Kohle, wie einer der letzten Köhler seinen Alltag meistert / Tansania - zu schön zum Schlafen, ein Hotelzimmer unter Wasser / Philippinen - die Weihnachtsmann-WG, wie eine fleißige Sammlerin ihr Haus in ein Museum verwandelt D 2016 2016-12-25 10:30 16:9 HDTV Live TV Merken Im Mittelpunkt des Auslandsreports stehen Menschen und ihre Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ob Opfer der Atomversuche in der kasachischen Wüste, syrische Flüchtlinge in der Türkei oder Säureopfer in Kambodscha - der Auslandsreport erklärt und beleuchtet die Hintergründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadja Kriewald Originaltitel: Auslandsreport