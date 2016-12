RTL 18:20 bis 18:45 Filme Ice Age - Eine coole Bescherung USA 2011 2016-12-27 09:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weihnachtliches Special mit den beliebten Figuren der 'Ice Age'-Herde: Alle Tiere sind mit den Vorbereitungen und Dekorationen fürs Weihnachtsfest beschäftigt. Sid erweist sich jedoch mal wieder als Tollpatsch und zerstört dabei Mannis Lieblingsdekoration. Dieser ist darüber so erbost, dass er Sid davon überzeugt, nun auf der Liste der unartigen Kinder zu stehen, die vom Weihnachtsmann nicht beschenkt werden. Daraufhin entscheidet sich Sid zusammen mit Crash, Eddie und Peaches zum Nordpol zu reisen, um dem heiligen Mann alles zu erklären. Unterwegs treffen sie auf Bounder, ein außergewöhnliches Rentier, das fliegen kann. Schnell freunden sie sich an und Bounder bietet der Gruppe an, sie zum Nordpol zu fliegen. Unterdessen sind Manni, Ellie und Diego in größter Sorge um Peaches und machen sich ebenfalls auf den Weg Richtung Norden - allerdings ist ihre Reise zu Fuß weitaus beschwerlicher. Sid und seine Freunde schaffen es am Nordpol tatsächlich versehentlich, die Werkstatt des Weihnachtsmannes zu zerstören. Nun liegt es an Sid und seinen neuen und alten Freunden ein Weihnachtswunder zu vollbringen und alle Schäden zu beheben, um Heiligabend zu retten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Arne Elsholtz (Manni) Otto Waalkes (Sid) Thomas Fritsch (Diego) Daniela Hoffmann (Ellie) Rainer Fritzsche (Crash) Stefan Krause (Klein-Kopf-Faultier) Originaltitel: Ice Age: A Mammoth Christmas Regie: Karen Disher Drehbuch: Sam Harper, Mike Reiss Musik: John Paesano