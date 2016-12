RTL 19:05 bis 20:15 Show Die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Es weihnachtet sehr! Die Tage werden kürzer, draußen ist es kalt, und pünktlich an Heiligabend präsentiert Jan Köppen bei RTL 'Die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten'. In den Top 15 sind vom Klassiker, über romantischen Weihnachts-Herz-Schmerz bis hin zur chaotischen Feiertags-Komödie alle Kultstreifen der schönsten Jahreszeit vertreten. Doch welcher Film ist der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten? Ist es 'Der Grinch', gespielt von Jim Carrey, der Weihnachten hasst und den Dorfbewohnern das Fest der Liebe versauen will? Oder die Kultkomödie "Santa Clause" mit Heimwerker-König Tim Allen als Weihnachtsmann wider Willen? Doch auch der Kultfilm "Kevin, allein zu Haus" mit dem einstigen Kinderstar Macaulay Culkin oder die hochkarätig besetzte Liebeskomödie "Tatsächlich... Liebe" bringen jedes Jahr wieder weihnachtliche Stimmung in die Wohnzimmer. Prominente Filmfans schwelgen in ihren Erinnerungen, raten mit und erzählen ihre ganz persönlichen Weihnachtsgeschichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Köppen Originaltitel: Die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten