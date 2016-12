RTL 16:25 bis 18:20 Komödie Sister Act 2 - In göttlicher Mission USA 1993 2016-12-25 10:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die quirlige Nachtclubsängerin Deloris ist mit allen Wassern gewaschen. Die Ordensschwestern der St.-Francis-Schule hoffen, dass sie deswegen ausreichend qualifiziert ist, um eine vorlaute Klasse unter Kontrolle zu kriegen. Doch die aufsässigen Teenager machen es der Sängerin nicht leicht. Als der dubiose Verwaltungsdirektor Mr. Crisp die Schule schließen und verkaufen möchte, fassen die Schwestern einen Plan. Sie wollen einen hochdotierten Musikwettbewerb gewinnen, um die Schule vor dem Aus zu retten. Und Schwester Mary Clarence alias Deloris soll die Rabauken in einen harmonischen Chor verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Whoopi Goldberg (Deloris Van Cartier / Schwester Mary Clarence) Kathy Najimy (Schwester Mary Patrick) Barnard Hughes (Pater Maurice) Maggie Smith (Mutter Oberin) Michael Jeter (Pater Ignatius) Wendy Makkena (Schwester Mary Robert) James Coburn (Mr. Crisp) Originaltitel: Sister Act II: Back in the Habit Regie: Bill Duke Drehbuch: James Orr, Jim Cruickshank, Judy Ann Mason Kamera: Oliver Wood Musik: Miles Goodman, Mervyn Warren