RTL 14:10 bis 16:25 Komödie Auf immer und ewig USA 1998 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die kleine Danielle ist der Sonnenschein ihres verwitweten Vaters Auguste. Als Auguste ein zweites Mal heiratet, zieht die elegante Baronesse Rodmilla mit ihren beiden wohlerzogenen Töchtern auf dem Anwesen ein. Bevor Danielles Vater zu einer Geschäftsreise aufbricht, schenkt er seiner Tochter das Buch 'Utopia', Thomas Morus' freigeistige Abhandlung über die ideale Gesellschaft. Es ist sein letztes Geschenk an Danielle, denn bei der Abreise bricht der weltoffene Gutsherr zusammen und stirbt in ihren Armen. Nach seinem Tod lässt Rodmilla ihre freundliche Maske fallen. Sie degradiert die Stieftochter zur Dienstmagd, um das Vermögen von Auguste in die gesellschaftliche Karriere ihrer eigenen Töchter Marguerite und Jacqueline zu investieren. Danielle muss sich um den Haushalt und den Garten kümmern, während Rodmilla und ihre Töchter von einer glanzvollen Karriere bei Hofe träumen. Zehn Jahre später ist Danielle zu einer hübschen jungen Frau herangewachsen. Eines Morgens macht sie eine unerwartete Bekanntschaft, als sie mit einem gezielten Apfelwurf einen flüchtenden Pferdedieb aus dem Sattel holt. Der Reiter entpuppt sich als Kronprinz Henry, der seiner höfischen Eskorte zu entfliehen versucht. Statt die vorwitzige Schützin zu bestrafen, zahlt der charmante Prinz seiner verblüfften Untertanin eine Art Schweigegeld, damit sie ihn nicht an seine Verfolger verrät. Als Danielle am Hofe des Königs die Freilassung eines ehemaligen Gutsangestellten erwirken will, trifft sie erneut auf den Prinzen. Aus Scham gibt Danielle vor, eine unbekannte Adlige zu sein. Henry - zunächst irritiert vom Selbstbewusstsein und Lebensenthusiasmus des Mädchens - verliebt sich in die Unbekannte, die so offen ihre aufklärerische Weltanschauung verkündet. Rodmilla schäumt vor Wut über die sich anbahnende königliche Romanze, hatte sie doch Marguerite bei Hofe gerade als potenzielle Braut eingeführt, deren Wahl Prinz Henry auf dem bevorstehenden Maskenball verkünden sollte. Um ihren Plan nicht zu gefährden, muss sie mit allen Mitteln verhindern, dass Danielle auf diesem Fest erscheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drew Barrymore (Danielle De Barbarac) Anjelica Huston (Rodmilla De Ghent) Dougray Scott (Prinz Henry) Jeanne Moreau (Grande Dame) Patrick Godfrey (Leonardo Da Vinci) Megan Dodds (Marguerite De Ghent) Melanie Lynskey (Jacqueline de Ghent) Originaltitel: EverAfter Regie: Andy Tennant Drehbuch: Susannah Grant, Andy Tennant, Rick Parks Kamera: Andrew Dunn Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 6