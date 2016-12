VOX 22:35 bis 00:30 Actionfilm Tango & Cash USA 1989 2016-12-25 23:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ray Tango ist ein ganz besonderer Polizist: Er trägt gern Armani-Anzüge und kennt sich bestens im Börsengeschäft aus. Außerdem hält er sich für den besten Cop der Drogenfahndung in L.A.. Aber es gibt noch einen weiteren Kollegen, der diesen Titel ebenfalls beansprucht: Gabe Cash. Cash ist äußerlich das genaue Gegenteil von Tango: Er hält nichts von Haute Couture und gepflegten Manieren. Sein Motto: 'Hauptsache, es kracht'. Beide Drogenfahnder sind dem Gangsterboss Yves Perret auf der Spur. Der Ganove entwickelt einen komplizierten Plan, um sich die beiden lästigen Cops vom Hals zu schaffen: Er lockt sie durch fingierte Anrufe in ein verlassenes Lagerhaus. Dort legen sich die beiden konkurrierenden Cops zunächst beinahe gegenseitig um. Dann finden sie die Leiche eines Polizisten. Ein geschickt geschnittenes Tonband mit ihren Stimmen sorgt dafür, dass Tango & Cash am nächsten Tag unter Mordanklage stehen. Der akustische Beweis reicht aus: Die Cops werden zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Nun sind Tango & Cash gezwungen, zusammenzuarbeiten, um im Gefängnis am Leben zu bleiben, denn Polizisten sind im Knast keine gern gesehenen Gäste, zumal viele der Häftlinge von den beiden Neuankömmlingen hinter Gittern gebracht wurden. In einer stürmischen Nacht gelingt ihnen schließlich via Hochspannungsdrähten die Flucht. Kaum sind sie zurück in L.A., rüsten sie sich zum Rachefeldzug gegen Perrets Organisation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Lt. Raymond Tango) Kurt Russell (Lt. Gabriel Cash) Teri Hatcher (Katherine 'Kiki' Tango) Jack Palance (Yves Perret) Brion James (Requin) James Hong (Quan) Marc Alaimo (Lopez) Originaltitel: Tango and Cash Regie: Andrey Konchalovskiy Drehbuch: Randy Feldman Kamera: Donald E. Thorin Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 18