VOX 20:15 bis 22:35 Märchenfilm Das Wunder von Manhattan USA 1994 2016-12-26 18:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kris Kringle arbeitet nicht nur als Weihnachtsmann in einem New Yorker Kaufhaus, der weißbärtige alte Herr ist tatsächlich davon überzeugt, der echte Santa Claus zu sein. Als er die sechsjährige Susan trifft, die den Glauben an den Weihnachtsmann verloren hat, möchte er ihr beweisen, dass er die Wahrheit sagt und ihr ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen. Aber das ist gar nicht so einfach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Attenborough (Kris Kringle) Elizabeth Perkins (Dorey Walker) Dylan McDermott (Bryan Bedford) J.T. Walsh (Ed Collins) James Remar (Jack Duff) Jane Leeves (Alberta Leonard) Simon Jones (Mr. Shellhammer) Originaltitel: Miracle on 34th Street Regie: Les Mayfield Drehbuch: George Seaton, John Hughes Kamera: Julio Macat Musik: Bruce Broughton