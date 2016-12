RTL II 14:45 bis 16:35 Trickfilm Das letzte Einhorn USA, GB, J, D 1982 Nach dem Roman von Peter S. Beagle 2016-12-25 08:10 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Einhörner... einst waren sie überall. Im ganzen Land verzauberten sie Menschen und Tiere mit ihrer Anmut und Schönheit. In den Wäldern sorgten sie für Harmonie und Frieden. Doch diese Zeit ist lange vorbei, denn ein böser Zauberer hält sie alle gefangen. Fast alle - denn dies ist die Geschichte des letzten aller Einhörner, dass seine schützende Umgebung verlässt, um nach seinen vermissten Brüdern und Schwestern zu suchen. Gemeinsam mit Schmendrick, einem Zauberlehrling macht es sich auf den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Traudel Haas (Einhorn/Amalthea) Torsten Sense (Zauberer Schmendrick) Barbara Ratthey (Molly Grue) Joachim Tennstedt (Prinz Lír) Frank Zander (Schmetterling) Wolfgang Spier (Skelettschädel) Tilly Lauenstein (Hexe Mommy Fortuna) Originaltitel: The Last Unicorn Regie: Arthur Rankin jr., Jules Bass Drehbuch: Peter S. Beagle Kamera: Kiroyasu Omoto Musik: Jimmy Webb Altersempfehlung: ab 6