RTL II 16:35 bis 18:25 Komödie Eine total verrückte Bescherung USA, CDN 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Bob Wallace ist davon überzeugt, dass sein Haus zu Weihnachten besonders prachtvoll geschmückt sein muss. Zum Leid seiner Familie möchte der ehrgeizige Ehemann und Vater zweier Kinder immer die schönste und außergewöhnlichste Dekoration der ganzen Nachbarschaft. Dies gelingt ihm auch jedes Jahr wieder bis plötzlich eine neue Familie in das Haus gegenüber einzieht, die mit völlig extraordinärem Weihnachtsschmuck überrascht. Der neue Nachbar erweist sich ausgerechnet als Stu Jones, der ehemalig beste Freund von Bob. Ein furchtbarer Konkurrenzkampf auf der Highschool hatte die beiden Jahre zuvor getrennt. Der Kampf zwischen den Streithähnen geht nun in die nächste Runde: Sie wollen sich gegenseitig mit ihrer Weihnachtsdekoration auf ihren Grundstücken übertrumpfen. Darunter leiden nicht nur die beiden Ehefrauen Mindy Wallace und Mary Jones, sondern besonders die Kinder Susie und Chip. Zwischen den beiden Teenagern bahnt sich eine kleine Liebesgeschichte an, die aber durch ihre dickköpfigen Väter immer wieder aufs Spiel gesetzt wird. Nach einem verbitterten Kampf darf zur Freude aller Beteiligten aber jemand ganz anderes von dem prunkvollen Weihnachtsschmuck profitieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Stern (Bob Wallace) Matt Frewer (Stu Jones) Allison Hossack (Mindy Wallace) Teryl Rothery (Mary Jones) Emily Tennant (Susie Wallace) William Hutchinson (Chip Jones) Tim Henry (Mr. Sutton) Originaltitel: Battle of the Bulbs Regie: Harvey Frost Drehbuch: W. Paul Thompson Kamera: Paul Mitchnick Musik: Hal Beckett