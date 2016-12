Sport1+ 15:50 bis 17:15 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga THW Kiel - RN Löwen, 17. Spieltag D Merken Spitzenspiel am 17. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga: Kurz vor Weihnachten muss der aktuelle Deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen beim THW Kiel antreten. Die Kieler haben nach Platz 3 der Vorsaison große Ambitionen, für die Mannheimer geht es indes unter anderem darum, den Abgang von Uwe Gensheimer zu kompensieren und auch in Kiel eine gute Figur abzugeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball