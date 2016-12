Die 18-jährige Victoria von Kent besteigt in Zeiten politischer Konflikte und erbitterter Machtkämpfe den britischen Thron. Schnell muss sie lernen, sich in der neuen Rolle zu behaupten, denn nicht jeder meint es gut mit ihr. Auf Einladung ihrer Mutter, der sie längst nicht mehr vertraut, kommt ihr Cousin, der deutsche Prinz Albert nach London. Er soll ihr den Hof machen, um den politischen Einfluss seiner Familie auf England zu stärken. Der Plan geht auf - jedoch anders als erwartet: Victoria und Albert verlieben sich ineinander. In Google-Kalender eintragen