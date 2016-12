ONE 14:10 bis 15:30 Dokumentation Serengeti darf nicht sterben D 1959 2017-01-01 06:30 Stereo Merken "Serengeti darf nicht sterben" ist ein spannender Dokumentarfilm-Klassiker, der 1959 als beste lange Dokumentation mit einem "Oscar" ausgezeichnet wurde. Der prominente Tierschützer Professor Bernhard Grzimek flog 1959 mit seinem Sohn Michael in einer umgebauten Sportmaschine nach Afrika, um in der Serengeti-Steppe das reichhaltige Tierleben zu untersuchen. Ziel der Mission war die erstmalige präzise Erfassung der Tierbestände und die Feststellung der genauen Wanderwege der großen Herden. Diese Pionierarbeit war notwendig geworden, um bei der Einzäunung der Serengeti-Steppe zu einem Nationalpark den Lebensraum der Tiere nicht zu beschneiden. In einer gekonnten Mischung aus autobiografischem Reisebericht und kenntnisreich kommentierter Naturbeobachtung entsteht ein faszinierendes und abwechslungsreiches Bild von den Gewohnheiten und Eigenarten der Tiere in der Steppe. Dem Kameramann Michael Grzimek, der bei den Dreharbeiten tödlich verunglückte, gelangen beeindruckende Aufnahmen von einem nächtlichem Steppenbrand, der Geburt eines Gazellenjungen und alten Festungsbauten aus der deutschen Kolonialzeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serengeti darf nicht sterben Regie: Bernhard Grzimek Drehbuch: Bernhard Grzimek Kamera: Michael Grzimek, Richard Graf Musik: Wolfgang Zeller Altersempfehlung: ab 6