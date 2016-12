RTL NITRO 18:25 bis 18:50 Fantasyserie Die Munsters Der Froschkönig USA 1964/1966 Live TV Merken Weil Marilyn keinen ihrer Verehrer ans sich heran lässt, entscheidet Opa Munster, einen Frosch in Marilyns Prinzen zu verwandeln. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fred Gwynne (Herman Munster) Yvonne De Carlo (Lily Munster) Al Lewis (Opa Munster) Butch Patrick (Eddie Munster) Pat Priest (Marilyn Munster) Don Edmonds (Frank Colson) Dick Wilson (Al) Originaltitel: The Munsters Regie: Norman Abbott Drehbuch: James B. Allardice, Tom Adair Musik: Jack Marshall, Vic Mizzy