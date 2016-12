RTL NITRO 17:55 bis 18:25 Fantasyserie Die Munsters Unfall mit Folgen USA 1964/1966 Live TV Merken Herman verliert unverhofft sein Gedächtnis, als ihm ein schwerer Safe auf den Kopf fällt. Lily und Opa Munster wollen Herman dabei helfen, seine Erinnerung zurück zu erlangen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fred Gwynne (Herman Munster) Yvonne De Carlo (Lily Munster) Al Lewis (Opa Munster) Butch Patrick (Eddie Munster) Pat Priest (Marilyn Munster) Frank Maxwell (The Desk Sgt.) Willis Bouchey (The Judge) Originaltitel: The Munsters Regie: Earl Bellamy Drehbuch: Richard Bear Musik: Jack Marshall, Vic Mizzy