RTL NITRO 17:05 bis 17:35 Fantasyserie Die Munsters Besuchsverbot USA 1965 Live TV Merken Eddie soll die Mandeln entfernt bekommen, also schleicht sich Herman heimlich ins Krankenhaus, um seinen Sohn zu besuchen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fred Gwynne (Herman Munster) Yvonne De Carlo (Lily Munster) Al Lewis (Opa Munster) Butch Patrick (Eddie Munster) Pat Priest (Marilyn Munster) Don Keefer (Dr. Elliott) Marge Redmond (Miss Hazlett) Originaltitel: The Munsters Regie: Heinz Freitag Drehbuch: Allan Burns, Joe Connelly, Dick Conway, Ed Haas, Chris Hayward, Norm Liebmann, Bob Mosher Musik: Jack Marshall, Vic Mizzy