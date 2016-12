RTL NITRO 16:10 bis 16:40 Fantasyserie Die Munsters Trainer des Jahres USA 1964/1966 Live TV Merken Herman will mit Eddie trainieren, weil dieser in der Schule immer wieder als schwerfällig bezeichnet wird. Die Familie ist von Hermans Trainingsmethoden allerdings nicht gerade überzeugt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fred Gwynne (Herman Munster) Yvonne De Carlo (Lily Munster) Al Lewis (Opa Munster) Butch Patrick (Eddie Munster) Pat Priest (Marilyn Munster) Henry Beckman (Ralph, the Husband) Emmaline Henry (Gwendolyn - Accident-Prone Wife) Originaltitel: The Munsters Regie: Norman Abbott Drehbuch: James Allardice, Tom Adair Musik: Jack Marshall, Vic Mizzy