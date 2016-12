RTL NITRO 14:50 bis 15:20 Fantasyserie Die Munsters Spionage-Netz USA 1965 Merken Die Munsters veranstalten ein Picknick in einer Bucht. Beim Tauchen gerät Herman versehentlich in das Netz einer Gruppe Russen, die glauben, Herman sei ein Spion. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fred Gwynne (Herman Munster) Yvonne De Carlo (Lily Munster) Al Lewis (Opa Munster) Butch Patrick (Eddie Munster) Pat Priest (Marilyn Munster) Val Avery (The Commissar) Leonard York (Valeiry) Originaltitel: The Munsters Regie: Ezra Stone Drehbuch: Allan Burns, Ed Haas, Chris Hayward, Norm Liebmann, Doug Tibbles Musik: Jack Marshall, Vic Mizzy