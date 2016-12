SWR 22:15 bis 22:45 Show Stammtischstrategen Sketche aus der Mäulesmühle D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bereits in den frühen 1990er Jahren standen Albin Braig und Karlheinz Hartmann als Sketchpartner auf der Bühne der Theaterscheune Mäulesmühle. Mit dabei waren damals auch Otto Braig und Gertrud Umgelter. In "Stammtischstrategen" trieben sie den hintergründigen schwäbischen Humor auf die Spitze. Gertrud Umgelter übernahm die Rolle der räßen und resoluten Wirtin einer schwäbischen Gaststätte. Otto und Karlheinz spielten Stammtischbrüder, die bei Bier und Schnaps über die Welt räsonierten. Albin Braig war der vornehme Ministerialbeamte Mack. Als Gelegenheitsgast wurde er vom Stammtisch neugierig beäugt und von der Wirtin umgarnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stammtischstrategen