SWR 20:15 bis 21:45 Musik André Rieu - Weihnachten rund um die Welt D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wer so viel die Welt bereist wie André Rieu, der hat die Chance, eine Unmenge an Eindrücken aus anderen Ländern und Kulturen zu sammeln. Etwas, das André Rieu immer besonders am Herzen liegt, ist das Weihnachtsfest. Während der vielen Tourneen der vergangenen Jahre hat André Rieu überall auf der Welt seine Lieblingsweihnachtsmelodien gesammelt und in diesem Konzert zusammengestellt. Neben bekannten Liedern wie "Stille Nacht, heilige Nacht" oder "Sah ein Knab ein Röslein stehen", sind auch Weihnachtsklassiker aus anderen Ländern vertreten. Das ganz besondere Weihnachtskonzert. André Rieu nimmt den Zuschauer mit auf eine einzigartige Reise ins Land der herrlichen Musik und großen Poesie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: André Rieu - Weihnachten rund um die Welt