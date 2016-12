TLC 20:15 bis 21:10 Serien Wenn Liebe tötet Die Schwarze Witwe USA 2013 Merken Werner Hartmann kam als mittelloser Einwanderer in Amerika an. Durch harte Arbeit und Sparsamkeit wurde der gelernte Elektroverkäufer jedoch zum Selfmade-Millionär und erhielt den Spitznamen "Stereo King von Chicago". Als er die verführerische Debra Stover in einem Club kennenlernt, ist Werner von der 24-Jährigen so hingerissen, dass er sie sofort heiratet. Doch die Lovestory wird überschattet, als der junge Tennisspieler John Korabik ein Auge auf Debra wirft. Es beginnt eine Dreiecksbeziehung, geprägt von Leidenschaft und Eifersucht. Doch einer der Beteiligten arbeitet bereits an einem mörderischen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harry L. Seddon (Lieutenant David Hamm) Mike Adler (Jim Delorto A.T.F. Agaent) Samantha Able (Eva Hartmann) Andres Barbosa (Alden) Tom Bentey (Andrew Walters) Bjorn Gessle (Scott Korabik) Matthew Hardy (Werner Hartmann) Originaltitel: I'd Kill For You