TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap Alle meine Frauen Thanksgiving bei den Browns USA 2015 Merken Meri und Janelle haben gerade ihre erste gemeinsame Therapiesitzung hinter sich gebracht und wollen in Zukunft mehr an einem Strang ziehen. Die erste Gelegenheit bietet sich bei der Planung des Thanksgiving Dinners, zu dem nur der erweiterte Familienkreis eingeladen werden soll. Bei Patchwork-Familie Brown sind das aber mindestens 70 Personen, so dass die Organisation recht aufwändig wird. In der Zwischenzeit dekoriert Robyn das Zimmer ihres jüngsten Sohns Solomon um, weil er es mit ihrem neuen Baby, das sie demnächst erwartet, teilen muss. Da das Kind ein Mädchen wird, ist das Zimmer nun halb blau, halb pink ausgestattet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives