TLC 14:40 bis 15:40 Dokusoap Alle meine Frauen Meris Geständnis USA 2015 Während ihrer Ferien im hohen Norden sind die Browns und ihre Gäste rund um die Uhr mit Alaska-typischen Aktivitäten beschäftigt. Alle amüsieren sich bestens beim Schlittenhunderennen und Tiefseefischen, nur Robyn nicht: Da Kodys vierte Frau hochschwanger ist, wird ihr beim Geruch von rohem Fisch so schlecht, dass sie sich umgehend übergeben möchte. Logan und Freundin Michelle gehen zusammen mit Madison und ihrem Verlobten Caleb auf ein Doppeldate und tauschen ihre Erfahrungen aus. Und schließlich lässt Kodys erste Frau Meri die Bombe platzen: Sie gibt vor ihrer Familie zu, dass sie eine Online-Beziehung mit einem anderen Mann hatte. Schauspieler: Kody Brown (Himself) Meri Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons