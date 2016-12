kabel1 classics 22:05 bis 23:55 Komödie A Song Is Born USA 1948 Nach einer Vorlage von Billy Wilder, Thomas Monroe 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gangsterbraut Honey Swanson muss untertauchen, nachdem ihr krimineller Freund in die Hände der Polizei gerät. Sie findet Unterschlupf in einem Musikinstitut, an dem nur Junggellen studieren und arbeiten. Dort entdeckt sie ihr musikalisches Talent. Als sich auch noch der Leiter des Instituts, Professor Hobart Frisbee, in sie verliebt, nimmt ihr Leben eine neue Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Kaye (Prof. Robert Frisbee) Virginia Mayo (Honey Swanson) Hugh Herbert (Prof. Twingle) Benny Goodman (Prof. Magenbruch) Tommy Dorsey (Tommy Dorsey) Louis Armstrong (Louis Armstrong) Charlie Barnet (Charlie Barnet) Originaltitel: A Song Is Born Regie: Howard Hawks Drehbuch: Billy Wilder, Thomas Monroe Kamera: Gregg Toland Musik: Emil Newman, Hugo Friedhofer