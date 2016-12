kabel1 classics 18:25 bis 20:15 Komödie Ball of Fire USA 1941 Nach einer Vorlage von Charles Brackett, Billy Wilder, Thomas Monroe 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Professor Bertram Potts ist ein junger Akademiker, der an einem Wörterbuch für Slang-Ausdrücke arbeitet. Bei seinen Studien hilft ihm die rassige Stripperin Kathryn "Sugar Puss" O'Shea, die im Haus des Professors Unterschlupf vor ihrem Gangsterfreund findet. Die gemeinsame Arbeit an dem Projekt schweißt die beiden unterschiedlichen Charaktere zusammen und Kathryn bringt frischen Wind in das staubige Akademiker-Dasein. Plötzlich steht jedoch ihr Exfreund vor der Tür ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Cooper (Professor Bertram Potts) Barbara Stanwyck (Sugarpuss O'Shea) Oskar Homolka (Prof. Gurkakoff) Henry Travers (Professor Jerome) S.Z. Sakall (Prof. Magenbruch) Tully Marshall (Prof. Robinson) Leonid Kinskey (Professor Quintana) Originaltitel: Ball of Fire Regie: Howard Hawks Drehbuch: Billy Wilder, Charles Brackett Kamera: Gregg Toland Musik: Alfred Newman Altersempfehlung: ab 6