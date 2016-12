kabel1 classics 16:00 bis 18:25 Komödie Tschitti Tschitti Bäng Bäng GB 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der exzentrische Erfinder Caractacus Potts kauft einen alten Rennwagen und will ihn wieder auf Vordermann bringen. Doch das Fahrzeug entpuppt sich bald als kleines Wunderauto. Der Wagen, der von allen liebevoll Tschitti Tschitti Bäng Bäng genannt wird, kann nicht nur fliegen und schwimmen sondern besitzt auch magische Kräfte. Es dauert nicht lange bis er die Aufmerksamkeit des bösartigen Baron Bomburst von Vulgaria weckt. Dieser will das ungewöhnliche Auto um jeden Preis besitzen und lässt deshalb den Vater des Erfinders entführen. Gemeinsam mit seinen Kindern, macht sich Caractacus auf den Weg, um seinen Vater aus den Fängen des Bösewichts zu befreien?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Caractacus Potts) Sally Ann Howes (Truly Scrumptious) Lionel Jeffries (Opa Potts) Gert Fröbe (Baron Bomburst) Anna Quayle (Baronin Bomburst) Benny Hill (Spielzeugmacher) James Robertson Justice (Lord Scrumptious) Originaltitel: Chitty Chitty Bang Bang Regie: Ken Hughes Drehbuch: Roald Dahl, Ken Hughes, Richard Maibaum Kamera: Christopher Challis Musik: Richard M. Sherman, Robert B. Sherman Altersempfehlung: ab 6