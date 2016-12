Kabel1 Doku 22:25 bis 23:05 Dokumentation Im Auge des Tornados Schnelle Entscheidung USA 2014 2016-12-24 02:25 16:9 HDTV Merken "Ich habe überlebt!" Wer einem Tornado entkommt, hat vermutlich mehrere Schutzengel auf den Schultern sitzen: Eine ältere Dame sucht Schutz in ihrer Badewanne und rettet nicht nur ihres, sondern auch das Leben von drei Kleinkindern, auf die sie zu dem Zeitpunkt aufpasste. Experten erklären außerdem, warum es in einer Tornado-Situation so wichtig ist, sich flach auf den Boden zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tornado Alley