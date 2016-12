Nick 22:00 bis 22:50 Dokusoap Catfish: The TV Series Jaylin & Ja'la USA 2016 Merken Jaylin will eine lebenslange Freundschaft und eine Videospiel-Karriere aufgeben, um mit einer Frau zusammen zu sein, mit der er nie telefoniert hat. Mit Nev und Max findet er heraus, dass die Wahrheit manchmal seltsamer ist als Fiktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Joseph (Himself) Yaniv Schulman (Himself) Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16