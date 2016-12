Nick 21:30 bis 22:00 Comedyserie Faking It Der Morgen danach USA 2014 Wieder da Merken Faking It ist eine romantische Komödie über zwei beste Freundinnen, die sich besonders gern haben. Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen, endlich beliebt zu werden, werden sie fälschlicherweise als Lesben geoutet, was sie über Nacht berühmt macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita Volk (Amy Raudenfeld) Katie Stevens (Karma Ashcroft) Gregg Sulkin (Liam Booker) Bailey de Young (Lauren Cooper) Michael J. Willett (Shane Harvey) Rebecca McFarland (Farrah) Amy Farrington (Molly) Originaltitel: Faking It Regie: Claire Scanlon Drehbuch: Carter Covington, Dana Goodman, Julia Lea Wolov, Dan Steele Musik: Andrew Dost Altersempfehlung: ab 6