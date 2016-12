Nick 14:55 bis 15:20 Jugendserie iCarly Folge: 34 Ein Schrottbaum zu Weihnachten USA 2008 Merken Es ist Weihnachtszeit und Carly hofft, dass Spencer dieses Jahr einen echten Weihnachtsbaum kaufen wird. Doch daraus wird nichts: Spencer hat aus Schrott eine Weihnachtsbaum-Skulptur gebaut. Carly ist total enttäuscht und nachdem der Baum in der Nacht auch noch in Brand gerät und alle Geschenke verbrennen, wünscht sich Carly, dass Spencer einfach mal nur normal wäre. Da taucht der mysteriöse Engel Mitch auf und erfüllt ihr diesen Wunsch - mit ungeahnten Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Reed Alexander (Nevel Papperman) Dot-Marie Jones (Corrections Officer) Tabitha Morella (Rona Berger) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider Musik: Michael Corcoran