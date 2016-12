Super RTL 17:45 bis 18:35 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG 'Das Super-Kaninchen / Der fliegende Teppich'Super Rabbit CDN, F 1997 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Der kleine Andy liebt seinen Plüschhasen "Schnüppi" über alles. Sein großer Bruder Frank findet allerdings, dass Kuschelhasen nur etwas für Kleinkinder sind und wirft "Schnüppi" aus dem Fenster. Während Andy ganz verzweifelt ist, sendet das kleine Kaninchen Notsignale an den Weihnachtsmann. Die Elfen finden Schnüppi auf der Müllhalde und können ihn gerade noch retten, bevor er zerkleinert wird. Natürlich wollen sie Andy seinen Hasen wiedergeben, doch Frank gelingt es immer wieder, das zu verhindern. Erst als aus Schnüppi der Held eines Videospiels geworden ist, findet der "Super-Hase" Gnade vor Franks Augen, und das Spiel kommt zu Weihnachten auf den Gabentisch... 2. Geschichte: Sven wünscht sich zu Weihnachten einen fliegenden Teppich, um seinen Vater nach Hause holen zu können. Der ist Archäologe und wird bei Ausgrabungsarbeiten im Orient festgehalten, weil eine wertvolle Statue gestohlen wurde. Die Elfen Trixi und Jordi reisen nach Almiria und fragen sich zu dem Händler durch, der ihnen einen fliegenden Teppich besorgen kann. Doch der hat einen fiesen Charakter und sperrt die beiden ein, um vom Weihnachtsmann ein hohes Lösegeld zu erpressen. Der Weihnachtsmann hat unterdessen herausgefunden, dass Grantelbart wieder einmal seine schmutzigen Finger im Spiel hatte und macht sich ebenfalls auf den Weg nach Almiria... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6