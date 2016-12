Super RTL 16:55 bis 17:45 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Leons Weihnachtsfest / Ein Geschenk für zwei CDN, F 1997 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte:Der kleine Leon hat sich vom Weihnachtsmann gewünscht, dass er ihm seinen Hund Lenny wiederbringt, den seine Eltern weggaben. Da sein Wunsch nicht erfüllt wurde - der Brief war beim Weihnachtsmann verlorengegangen - ruft er alle Kinder an seiner Schule zum Weihnachtsmannboykott auf. Als die drei Elfen herausfinden, was hinter der Revolte steckt, machen sie sich auf die Suche nach Lenny. 2. Geschichte: Der Geschenke-Computer weist den Weihnachtsmann und seine Elfen auf ein Kind hin, das sich zu Weihnachten nichts gewünscht hat. Der Junge heißt Alex und lebt in Dollartown, der reichsten Stadt der Welt. Der Weihnachtsmann und seine Elfen statten Alex einen Besuch ab und finden heraus, dass er zwar ein riesiges Zimmer und jede Menge Spielzeug hat, aber keine Freunde. Also darf der einsame Junge mit in den hohen Norden in die Werkstatt des Weihnachtsmannes kommen, um vielleicht doch noch etwas zu finden, was er sich wün-schen kann. Tatsächlich findet Alex eine Sache, die ihm Spaß macht, nämlich selbst Weihnachtsmann zu spielen und andere zu beschenken - bekanntlich der beste Weg, um sich Freunde zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6