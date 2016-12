Super RTL 15:40 bis 16:55 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Der Glücksbringer / Zwei kleine Genies / Rudolph ist verschwunden CDN, F 1997 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Chrissie ist eine hochtalentierte junge Eiskunstläuferin und Favoritin für die Weltmeisterschaft, die in Frostland ausgetragen wird. Als sie ihren Kristallglücksbringer verliert, fühlt Chrissie sich unsicher und will beim Wettbewerb nicht antreten. Zu allem Unglück hat sie ihre Freundin und Konkurrentin Natascha in Verdacht, den Talisman gestohlen zu haben. In geheimer Mission reisen der Weihnachtsmann und seine Elfen nach Frostland. Trixi, die sich mit Chrissie anfreundet, entdeckt, dass die Welt des Eiskunstlaufs voller Schwierigkeiten und Rivalitäten steckt... 2. Geschichte: Trixi entdeckt mittels ihres Computers, dass von allen Kindern aus Zuckerstadt nur zwei auf der Liste derer stehen, die in diesem Jahr ein Geschenk erhalten sollen. Um die Lage vor Ort zu überprüfen, schickt der Weihnachtsmann Trixi und Guilfi als Menschen verkleidet in die Schule von Zuckerstadt. Dort lernen sie zwei äußerst freche Jungen kennen und entdecken, dass diese beiden "kleinen Genies" den Computer des Weihnachtsmanns manipuliert haben... 3. Geschichte: Rudolph, das jüngste Rentier im Schlittengespann, hat sich eine schwere Erkältung zugezogen. Jetzt ist fraglich, ob er rechtzeitig zum Fest wieder einsatzbereit ist. Daraufhin überlegt der Weihnachtsmann, ob er auf einen Motorschlitten umsatteln soll. Der geknickte Rudolph wird von Grantelbart dazu angestiftet, heimlich ins Gletscherland zu ziehen, wo sich ein kleiner Eskimo-Junge zu Weihnachten ein Rentier gewünscht hat. Der Weihnachtsmann und seine pfiffigen Elfen machen sich auf die Suche nach Rudolph und kommen gerade noch rechtzeitig, um ihn und den Jungen vor den Wölfen zu retten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6