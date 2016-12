Super RTL 19:25 bis 20:15 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Der längste Tag / Der Weihnachtsmann und sein Geheimnis CDN, F 1997 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Der Weihnachtsmann, der überall auf der Welt am gleichen Abend die Geschenke verteilen muss, hat ein Geheimnis: Dank der Großen Uhr kann er die Zeit anhalten. Aber als der Weihnachtsmann und die Elfen mit dem Schlitten unterwegs sind, dreht Grantelbart den Verlauf der Zeit um und unsere Helden rasen geradewegs in die Vergangenheit... 2. Geschichte: Dem Weihnachtsmann und den Elfen gelingt es, wieder in die Gegenwart zu gelangen. Doch noch bevor sie mit der Verteilung der Geschenke fertig sind, zerbricht Grantelbart die Große Uhr und die Zeit beginnt wieder zu laufen. Wird der Weihnachtsmann seine Mission noch rechtzeitig vor dem Morgengrauen erfüllen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6