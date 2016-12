Super RTL 18:35 bis 19:25 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Die Flaschenpost / Sebastian weiß nicht, was er will CDN, F 1997 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Der zehnjährige Milo ist mit seinen Eltern auf einer einsamen Insel gestrandet. Dort führen sie ein angenehmes Leben, bis die böse Trollfrau kommt, Weihnachten verbietet und Milos Eltern zu Stein verwandelt. Verzweifelt wirft der Junge eine Flaschenpost ins Meer und bittet den Weihnachtsmann darin um Hilfe. Doch der Brief fällt Grantelbart in die Hände, der sogleich beschließt, auf die Insel zu reisen und sich mit der Trollfrau gegen den Weihnachtsmann zu verbünden... 2. Geschichte:Sebastian ist ein kleiner unentschlossener Junge, der jeden Tag seinen Wunschzettel ändert. Deshalb stapeln sich schon Dutzende von unnützen Geschenken in der Spielzeugfabrik. Um Sebastians Unentschlossenheit ein Ende zu bereiten, sucht ihn der Weihnachtsmann höchstpersönlich auf - doch das hätte er lieber bleiben lassen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6