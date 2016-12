Sat.1 20:15 bis 22:20 Komödie Kevin - Allein zu Haus USA 1990 2016-12-26 15:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Kevin (Macaulay Culkin) ist die reinste Nervensäge. Daher wundert es nicht, dass ihn seine Familie, die über Weihnachten nach Paris fliegt, zu Hause vergisst. Erst genießt der Achtjährige seine Freiheit. Aber dann muss er das Haus gegen zwei Einbrecher verteidigen. Mit seinem Einfallsreichtum macht der kleine Racker den Gangstern bald das Leben zur Hölle … Frecher, aber dennoch gefühlvoller Weihnachtsklassiker– alle Jahre wieder ein Riesenspaß! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Macaulay Culkin (Kevin McCallister) Joe Pesci (Harry Lime) Daniel Stern (Marv Merchants) John Heard (Peter McCallister) Roberts Blossom (Old Man Marley) Catherine O'Hara (Kate McCallister) Angela Goethals (Linnie McCallister) Originaltitel: Home Alone Regie: Chris Columbus Drehbuch: John J. Hughes Kamera: Julio Macat Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12