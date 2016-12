Sat.1 18:15 bis 19:55 Trickfilm Disneys Eine Weihnachtsgeschichte USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken London, Ende des 19. Jahrhunderts: Der alte Ebenezer Scrooge ist ein unverbesserlicher Geizhals. Auch Weihnachten ist für ihn nichts als ein Ärgernis. Da erscheint ihm am Heiligen Abend sein verstorbener Kompagnon Marley, der früher selbst ein eiskalter Geschäftsmann war und es nun bitter bereut. Er prophezeit Scrooge ein düsteres Ende für den Fall, dass er seinen Lebenswandel nicht grundlegend ändert. In dieser Nacht wird Scrooge von den Geistern der Weihnacht heimgesucht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Stefan Fredrich (Ebenezer Scrooge) Stefan Fredrich (Geist der vergangenen Weihnacht) Stefan Fredrich (Geist der gegenwärtigen Weihnacht) Udo Schenk (Bob Cratchit) Udo Schenk (Jacob Marleys Geist) Alexandra Wilcke (Belle) Originaltitel: A Christmas Carol Regie: Robert Zemeckis Drehbuch: Robert Zemeckis Kamera: Robert Presley Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12