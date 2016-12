Sat.1 14:35 bis 16:24 Familienfilm Bedtime Stories USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der tollpatschige Skeeter arbeitet als Hausmeister in einem Hotel, das früher einmal seinem Dad gehörte. Eigentlich sollte er das Hotel irgendwann leiten, doch der neue Besitzer Mr. Nottingham hält sich nicht an die Abmachung. Doch Skeeter hat noch andere Sorgen: Er muss auf die Kinder seiner Schwester aufpassen. Beim Babysitten stellt er fest, dass die Gutenachtgeschichten, die er mit den Kindern erfindet, später wahr werden. Natürlich versucht Skeeter, dies zu nutzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Skeeter Bronson) Keri Russell (Jill) Guy Pearce (Kendall) Russell Brand (Mickey) Richard Griffiths (Barry Nottingham) Jonathan Pryce (Marty Bronson) Courteney Cox (Wendy) Originaltitel: Bedtime Stories Regie: Adam Shankman Drehbuch: Tim Herlihy, Matt Lopez Kamera: Michael Barrett Musik: Rupert Gregson-Williams