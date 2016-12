RTS Un 20:30 bis 22:20 Sonstiges Les coups de c?ur d'Alain Morisod Stereo Untertitel Merken Pour cette dernière émission de l'année, Alain Morisod vous donne rendez-vous... en Alsace ! C'est en effet dans le cadre magique de la Maison du Père Noël d'Ungersheim, entre Colmar et Mulhouse, que vous retrouverez une étincelante brochette d'artistes que vous aimez, et une large place sera réservée aux chansons de Noël et du Temps des Fêtes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alain Morisod, Jean-Marc Richard Originaltitel: Les Coups de c?ur d'Alain Morisod