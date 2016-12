WDR 14:25 bis 16:05 Abenteuerfilm Die Abenteuer des Huck Finn D 2012 Nach dem Buch von Mark Twain 2016-12-25 09:10 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Huck Finn ist bei der gütigen Witwe Douglas untergekommen. Seinen Geldschatz, den er mit Freund Tom gefunden hat, verwaltet Richter Thatcher. Sein gewalttätiger Vater taucht auf, um sich das Vermögen unter den Nagel zu reißen. Deshalb macht sich Huck in Begleitung des Haussklaven Jim davon. Auf einem Floß wollen die beiden nach Ohio gelangen. Doch so leicht gibt der alte Finn nicht auf. Gemeinsam mit drei Sklavenjägern heftet er sich an die Fersen der beiden Flüchtenden. Missouri, um 1850. Huck Finn ist durch einen Schatz, den er mit seinem Freund Tom Sawyer gefunden hat, ein steinreicher Junge geworden. Zu seinem Leidwesen haben damit die wilden Zeiten als Herumtreiber ein Ende genommen: Huck lebt nun bei der gütigen Witwe Douglas und deren strenger Schwester Miss Watson. Er trägt feine Kleider, geht zur Schule und wird von dem Haussklaven Jim umsorgt. Sein Vermögen steht unter der Verwaltung von Richter Thatcher. Dieses geregelte Dasein vermag den Herumtreiber aber nicht zu begeistern. Er sehnt sich nach der Freiheit seines früheren Lebens zurück. Das können auch Streiche, die er in jeder unbeobachteten Minute ausheckt, kaum kompensieren. Mit der Beschaulichkeit ist es aber vorbei, als unerwartet sein Vater auftaucht: Der alte Finn, ein gewalttätiger Landstreicher und Trunkenbold, hat es auf das Vermögen seines Sohnes abgesehen. Huck weiß, dass ihm dabei jedes Mittel recht ist. Deshalb macht sich der Junge davon. Auf seiner Flucht begleitet ihn der entlaufene Jim, der in Ohio ein neues Leben als freier Mann beginnen will. Auf einem selbst gebauten Floß fahren die beiden den Mississippi hinunter. Hucks Vater lässt sich aber nicht so leicht abschütteln. Er verbündet sich mit drei fiesen Sklavenjägern. Während es zwischen den Verfolgern schon bald zu Streitereien und Intrigen kommt, halten Huck und Jim fest zusammen. Mit List und Witz meistern sie auf ihrem Weg in die Freiheit jede noch so brenzlige Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leon Seidel (Huck Finn) Louis Hofmann (Tom Sawyer) Jacky Ido (Sklave Jim) August Diehl (Alter Finn) Heike Makatsch (Tante Polly) Peter Lohmeyer (Richter Thatcher) Michael Gwisdek (König) Originaltitel: Die Abenteuer des Huck Finn Regie: Hermine Huntgeburth Drehbuch: Sascha Arango Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Niki Reiser Altersempfehlung: ab 6