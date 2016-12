kabel eins 22:05 bis 23:50 Komödie Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington GB 1961 Nach dem Roman von Agatha Christie 2016-12-25 12:45 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auch im Nachtzug lässt Miss Marple das Verbrechen nicht los: Durchs Fenster beobachtet sie einen vorbeifahrenden Zug einen brutalen Mord. Doch die Polizei findet keine Leiche - und stempelt den Vorfall als Spinnerei der alten Dame ab. Das kann die Detektivin aus Leidenschaft natürlich nicht auf sich sitzen lassen! Mit Feuereifer macht sie sich daran, den geheimnisvollen Mord aufzuklären. Die Zeit drängt: Schon bald gibt es weitere Opfer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margaret Rutherford (Miss Marple) Arthur Kennedy (Dr. Quimper) James Robertson Justice (Mr. Ackenthorpe) Muriel Pavlow (Evelyn Ackenthorpe) Charles Tingwell (Inspektor Craddock) Thorley Walters (Cedric Ackenthorpe) Conrad Phillips (Harold) Originaltitel: Murder She Said Regie: George Pollock Drehbuch: David D. Osborn, David Pursall, Jack Seddon Kamera: Geoffrey Faithfull Musik: Ron Goodwin Altersempfehlung: ab 12