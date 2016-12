kabel eins 20:15 bis 22:05 Komödie Miss Marple: Mörder ahoi GB 1964 Nach Motiven von Agatha Christies Kriminalromanen 2016-12-25 10:50 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Miss Marple wird Zeugin, wie bei der Verwaltungsratssitzung einer Stiftung für schwer erziehbare Jugendliche einer der Teilnehmer nach einem fürchterlichen Niesanfall tot zusammenbricht. Ein tragisches Unglück? Nein, Mord - davon ist Miss Marple überzeugt. Des Rätsels Lösung vermutet sie auf dem stiftungseigenen Segelschulschiff. Als die "H.M.S. Battledore" wieder in See sticht, ist die Hobby-Detektivin mit an Bord ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margaret Rutherford (Miss Jane Marple) Lionel Jeffries (Captain Sydney De Courcy Rhumstone) Stringer Davis (Mr. Jim Stringer) Charles Tingwell (Inspektor Craddock) William Mervyn (Breeze-Connington) Joan Benham (Hausmutter Alice Fanbraid) Nicholas Parsons (Dr. Crump) Originaltitel: Murder Ahoy! Regie: George Pollock Drehbuch: David Pursall, Jack Seddon Kamera: Desmond Dickinson Musik: Ron Goodwin Altersempfehlung: ab 12