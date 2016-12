Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka auf den Spuren von Edgar Wallace: Die Unterwelt Londons erstarrt vor Grauen: Ein Schurkenmörder geht um und fordert immer mehr Opfer unter den Kriminellen dieser Stadt. Inspector Very Long und Chief Inspector Even Longer, die besten Männer von Scotland Yard, werden auf den "WiXXer" angesetzt, und verfolgen seine Spur schnell bis zum Blackwhite Castle, in dem sich der zwielichtige Earl of Cockwood der Mopszucht widmet - sagt er zumindest. In Google-Kalender eintragen