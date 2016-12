RTL Passion 23:55 bis 00:40 Serien Mistresses Auf Leben und Tod USA, GB 2013 Merken Die erfolgreiche Anwältin Savi Dillon wünscht sich ein Kind und versucht schon seit mehreren Monaten schwanger zu werden. Im Gegensatz dazu genießt ihre kleine Schwester Josselyn das Leben als Singlefrau in vollen Zügen und will die Abwechslung im Bett nicht gegen eine Beziehung eintauschen. Die Psychotherapeutin Dr. Karen Kim muss den Verlust ihres verstorbenen Geliebten überwinden und sich wieder für neue Beziehungen öffnen. Und schließlich ist da noch April Malloy, die als Witwe und alleinerziehende Mutter nebenbei noch ihr kleines Unternehmen leiten muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jes Macallan (Josslyn Carver) Rochelle Aytes (April Malloy) Alyssa Milano (Savannah "Savi" Davis) Yunjin Kim (Karen Kim) Shannyn Sossamon (Alex) Jason George (Dominic Taylor) Brett Tucker (Harry Davis) Originaltitel: Mistresses Regie: Cherie Nowlan Drehbuch: K.J. Steinberg Kamera: Greg Gardiner Musik: Rob Simonsen Altersempfehlung: ab 12