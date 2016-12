RTL Passion 19:25 bis 20:15 Serien Mistresses Der Morgen danach USA, GB 2013 2016-12-24 00:40 Merken Savannah hat Gewissensbisse, weil sie mit Dominic Sex hatte. Ihre Freundinnen können ihr nicht beratend zur Seite stehen, da sie eigene Probleme haben. In der Kanzlei arbeitet Savannah mit Elizabeth Grey die Tatsache durch, dass die Lebensversicherungsgesellschaft die Police nicht auszahlen will, da sie einen unnatürlichen Tod vermutet. Der Ermittler Anthony Newsome wird auf den Fall angesetzt. Er taucht in der Praxis von Karen auf und stellt unangenehme Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jes Macallan (Josslyn Carver) Rochelle Aytes (April Malloy) Erik Stocklin (Sam Grey) Alyssa Milano (Savannah "Savi" Davis) Yunjin Kim (Karen Kim) Shannyn Sossamon (Alex) Jason George (Dominic Taylor) Originaltitel: Mistresses Regie: Christopher Misiano Drehbuch: Rina Mimoun Kamera: Greg Gardiner Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12