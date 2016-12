RTL Passion 15:00 bis 15:45 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Der Dank der Unterwelt USA 2015 Merken Hades bittet die Helden um Hilfe - und im Gegenzug verspricht er die Befreiung aus der Unterwelt. Können sie dem Herrscher der Unterwelt glauben? Gleichzeitig möchte Cruella de Vil die Helden unbedingt in der Unterwelt gefangen halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Ron Underwood Drehbuch: Jane Espenson Altersempfehlung: ab 12