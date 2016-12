sixx 22:00 bis 22:55 Dokumentation Surviving Evil - Im Angesicht des Bösen Betrayal of Trust CDN 2014 2016-12-24 01:35 16:9 HDTV Merken Die Krankenpflegerin Keri Reynolds hätte niemals damit gerechnet, dass sie ausgerechnet ein Patient in eine lebensbedrohliche Lage bringt. In Kalifornien engagiert eine alleinerziehende Mutter einen Personal Trainer, um ihre Essstörung in den Griff zu bekommen. Doch der Trainer sieht in seiner neuen Klientin nichts anderes als leichte Beute für seine sadistischen Pläne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charisma Carpenter (Herself) Ashley Magwood (Keri Reynolds) Adrian Jaworski (Richard Giga) David Bacque (Leland Wood) Steve More (Chief Mattracion) Kathleen Pollard (Patricia Wenskunas) Moderation: Charisma Carpenter Originaltitel: Surviving Evil Regie: Robin Bicknell Altersempfehlung: ab 12