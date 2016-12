sixx 21:10 bis 22:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Debütantinnen USA 2006 2016-12-25 05:05 16:9 Merken Als die Frau von Travis Whitman durch einen Treppensturz ums Leben kommt, werden fatale Erinnerungen an einen lange zurückliegenden Debütantinnenball geweckt: Damals starb Emma Vine, die Tanzpartnerin von Travis - Todesursache war ebenfalls ein Treppensturz. Handelt es sich hier nur um einen makabren Zufall? Emmas Mutter Lillian, die von den Ermittlern aufgesucht wird, zweifelt daran. Die Recherchen führen in die oberflächliche Glitzerwelt von Philadelphias oberen Zehntausend ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Elizabeth Hendrickson (Emma (1968) Ben Murphy (Travis (2006) Originaltitel: Cold Case Regie: Tim Hunter Drehbuch: Karin Lewicki Kamera: Paul M. Sommers, Paul Sommers Musik: Michael A. Levine