sixx 20:15 bis 21:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Über den Wolken USA 2008 2016-12-25 04:25 16:9 In einem alten, leer stehenden Hotel macht man einen grausigen Fund: Hier liegen die sterblichen Überreste einer Stewardess, die im Jahre 1960 spurlos verschwand. Ihr Fall konnte nie aufgeklärt werden und wird nun vom Team um Detective Lilly Rush neu aufgerollt. Warum musste die Flugbegleiterin sterben? Die Ermittlungen führen die Detectives weit zurück in eine Zeit, in der Fliegen noch etwas Exklusives war und Piloten als Halbgötter angesehen wurden ... Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Lee Majors (Dean London '08) Originaltitel: Cold Case Regie: David von Ancken Drehbuch: Jennifer Johnson Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine