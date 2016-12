sixx 19:20 bis 20:15 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Unsanfter Riese USA 2014 16:9 HDTV Merken Leslie und ihr Sohn Si retteten vor einiger Zeit eine fünf Monate alte Dogge namens Junior. Liebevoll päppelten sie das Tier auf, das nach einem Zusammenstoß mit einem Auto nur langsam auf die Beine kam. Nun ist Junior im Vollbesitz seiner Kräfte und verhält sich extrem aggressiv. Er biss bereits mehrere Personen. Leslie befürchtet, dass ihr Hund zwangseingeschläfert wird, falls sich sein Verhalten nicht ändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue Altersempfehlung: ab 12