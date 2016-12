sixx 15:55 bis 16:45 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Teufelchen oder Engelchen? USA 2014 16:9 HDTV Merken Erin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bernhardiner-Hunde zu retten. Dabei merkt sie nicht, dass ihre beiden eigenen Hunde am nötigsten Hilfe brauchen. Levi und Phoebe kommen aus dem Tierheim und legen ein aggressives Verhalten an den Tag. Cesar möchte Erin beibringen, wie sie durch ihr Verhalten die Tiere unter Kontrolle bekommt - für ihren und den Schutz ihrer Kleinkinder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue Altersempfehlung: ab 12